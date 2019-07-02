\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130smail \u00c7atakl\u0131: Uyuturucu ile m\u00fccadele kapsam\u0131nda Haziran ay\u0131nda 11 bin 82 operasyon yap\u0131ld\u0131. 1094 ki\u015fi tutukland\u0131. 1 ton 220 kg eroin, 3 ton 263 kg esrar ele ge\u00e7irildi. Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!(\u00d6zel) Unutulan tahta f\u0131\u00e7\u0131 gelene\u011fi emekli tarih \u00f6\u011fretmeninin ellerinde hayat buluyor649 ter\u00f6rist \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc!
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