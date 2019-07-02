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GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 10:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Uyuturucu ile mücadele kapsamında Haziran ayında 11 bin 82 operasyon yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: Uyuturucu ile mücadele kapsamında Haziran ayında 11 bin 82 operasyon yapıldı. 1094 kişi tutuklandı. 1 ton 220 kg eroin, 3 ton 263 kg esrar ele geçirildi.

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