Millî Savunma Bakanlığı‏: Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

