DHA: D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. G\u00f6r\u00fc\u015fmede BM ofisinde SDG ile ger\u00e7ekle\u015fen ile \u201cEylem Plan\u0131\u201d imzalamas\u0131 ele al\u0131nd\u0131.PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tan\u0131t\u0131m tarihi kesinle\u015ftiTek g\u00f6zl\u00fc ve burun delikleri olmadan do\u011fan buza\u011f\u0131, \u00f6ld\u00fc\u0130stanbul'da hareketli dakikalar! Silahl\u0131 2 ki\u015fi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum