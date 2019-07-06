MSB: Irak'\u0131n kuzeyindeki Hakurk b\u00f6lgesinde ba\u015far\u0131l\u0131 \u015fekilde devam eden Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131\u2019nda toplam 61 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist etkisiz hale getirilirken, 110 May\u0131n\/EYP ve 151 ma\u011fara\/s\u0131\u011f\u0131nak da imha edildi.\u0130stanbul'da do\u011fal ya\u015fam m\u00fcmk\u00fcn m\u00fc?200 ki\u015fi bar oynad\u0131, 919 kilograml\u0131k ca\u011f kebab\u0131 pi\u015firildi\u0130nsanl\u0131k hala \u00f6lmemi\u015f dedirtti
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