\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Hatay'da ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonla, Amonas Da\u011flar\u0131 k\u0131rsal\u0131nda 3 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNERMe\u011fer her v\u00fccut tipi i\u00e7in ayr\u0131 haz\u0131rlan\u0131yormu\u015f!Karacabey\u2019de \u2019RC Model Ara\u00e7 Yar\u0131\u015flar\u0131\u2019 ba\u015flad\u0131Tokat\u2019ta 2 bin 500 sokak hayvan\u0131na kuduz a\u015f\u0131 yap\u0131lacak
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