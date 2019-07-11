DHA: \u0130BB meclisi toplant\u0131s\u0131nda, 2019-2020 E\u011fitim \u00d6\u011fretim d\u00f6nemi ilk g\u00fcn\u00fc olan 9 Eyl\u00fcl 2019\u2019da kentteki toplu ula\u015f\u0131m hizmetinin \u00fccretsiz verilmesi karar\u0131 oy birli\u011fiyle kabul edildi.Ormanda bulduklar\u0131 sincap yavrusu ailenin yeni \u00fcyesi oldu\u00c7anakkale\u2019de \u015fim\u015fekler geceyi ayd\u0131nlatt\u0131Ye\u015filbo\u011faz: \u201c\u00dclkemiz, d\u00fcnya hukuk s\u0131ralamas\u0131nda 129 \u00fclke aras\u0131nda 109. s\u0131rada olmamal\u0131\u201d
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