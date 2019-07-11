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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:00 | Son Güncelleme

  DHA: İBB meclisi toplantısında, 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi ilk günü olan 9 Eylül 2019’da kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.

DHA: İBB meclisi toplantısında, 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi ilk günü olan 9 Eylül 2019’da kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.

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