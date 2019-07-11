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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 17:17 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, RTÜK'ten boşalan üç üye için yapılan seçimde, AK Parti'den mevcut üye Nurullah Öztürk, CHP'den gazeteci Faruk Bildirici, HDP'den genel başkan yardımcısı Ali Ürküt seçildi. 

TBMM Genel Kurulu'nda, RTÜK'ten boşalan üç üye için yapılan seçimde, AK Parti'den mevcut üye Nurullah Öztürk, CHP'den gazeteci Faruk Bildirici, HDP'den genel başkan yardımcısı Ali Ürküt seçildi.

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