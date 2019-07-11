TBMM Genel Kurulu'nda, RT\u00dcK'ten bo\u015falan \u00fc\u00e7 \u00fcye i\u00e7in yap\u0131lan se\u00e7imde, AK Parti'den mevcut \u00fcye Nurullah \u00d6zt\u00fcrk, CHP'den gazeteci Faruk Bildirici, HDP'den genel ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ali \u00dcrk\u00fct se\u00e7ildi. Karadeniz'in sakl\u0131 cenneti: \u015eahinkaya KanyonuDemokratik Kongo\u2019da geni\u015f \u00e7apl\u0131 k\u0131zam\u0131k a\u015f\u0131s\u0131 kampanyas\u0131\u201cBisikletle Y\u00fcz Y\u0131ll\u0131k Macera\u201dda pedallar d\u00f6nmeye ba\u015flad\u0131
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