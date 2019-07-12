D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu Do\u011fu Akdeniz'deki geli\u015fmelere ili\u015fkin, ''AB payla\u015fmay\u0131 Rumlar\u2019a \u00f6\u011fretsin. Bize kar\u015f\u0131 bir ad\u0131m at\u0131l\u0131rsa cevap veririz'' dedi.Hepsi ayn\u0131 \u015fekilde \u00f6l\u00fcyor! Devlet o hastal\u0131\u011f\u0131 duyar duymaz seferber olduBu k\u00f6ye dilenci ve seyyar sat\u0131c\u0131 giremiyorBakan Kurum 'Karadeniz \u0130klim De\u011fi\u015fikli\u011fi Eylem Plan\u0131'n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131
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