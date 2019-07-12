D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu Do\u011fu Akdeniz'deki geli\u015fmelere ili\u015fkin, ''AB payla\u015fmay\u0131 Rumlar\u2019a \u00f6\u011fretsin. Bize kar\u015f\u0131 bir ad\u0131m at\u0131l\u0131rsa cevap veririz'' dedi.PARTNEREski halini g\u00f6ren 'bu nas\u0131l de\u011fi\u015fim' diyor15 Temmuz \u015fehidinin ailesinden Rekt\u00f6r Prof. Dr. \u015eafak Ertan \u00c7omakl\u0131\u2019ya ziyaretBursa\u2019n\u0131n gururuna Erdem\u2019den \u00f6d\u00fcl
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