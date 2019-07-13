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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

MSB: Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatıldı.

MSB: Irak kuzeyi Hakurk’ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı’ndan elde edilen gelişmeler sonucunda; 12 Temmuz akşamı Komando Tugaylarımızla “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatıldı.

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