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GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:40 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
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