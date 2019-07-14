Hakkari'nin Y\u00fcksekova il\u00e7esinde, serinlemek i\u00e7in girdikleri baraj g\u00f6l\u00fcnde kaybolan Or\u00e7un ve Olcay Ulal\u0131 karde\u015fler ile kuzenleri Mesut B\u00fcy\u00fcksu'nun cans\u0131z bedenlerine ula\u015f\u0131ld\u0131.PARTNERG\u00fczelli\u011fiyle b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor! Me\u011fer \u00f6yle s\u0131rlar\u0131 varm\u0131\u015f ki...Orman i\u015f\u00e7ilerinden duyarl\u0131 davran\u0131\u015fSoka\u011fa terk edilen yavru k\u00f6peklere yuva aran\u0131yor
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