HABER

flaş

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

MSB: Pençe-2 Harekâtı kapsamında ele geçirilen mağara ve sığınaklar içerisinde kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka Uçaksavar silahı ve mühimmatı ile muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.

MSB: Pençe-2 Harekâtı kapsamında ele geçirilen mağara ve sığınaklar içerisinde kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka Uçaksavar silahı ve mühimmatı ile muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.

PARTNERYaşını duyunca inanamayacaksınız!Yaşını duyunca inanamayacaksınız!
Bir haftada 4 kişi ölmüştü! Operasyon düzenlendiBir haftada 4 kişi ölmüştü! Operasyon düzenlendi
Şüpheli paket polisi alarma geçirdi! Cadde trafiğe kapatıldıŞüpheli paket polisi alarma geçirdi! Cadde trafiğe kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kaçak içki operasyonu

Bir haftada 4 kişi ölmüştü! Operasyon düzenlendi

Hatay'daki şüpheli paketten kadın çantası çıktı

Şüpheli paket polisi alarma geçirdi! Cadde trafiğe kapatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

Özhaseki'den Memduh Büyükkılıç açıklaması

İstanbul'da Çinli kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili yeni gelişme!

Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Pamukkale'deki antik havuza ziyaretçi akını

Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.