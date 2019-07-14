\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Hakkari Merkez k\u0131rsal\u0131nda devam eden operasyonda 3 Jandarma personelimiz \u015fehit olmu\u015f, 1 Jandarma Astsubay \u00e7avu\u015f yaralanm\u0131\u015ft\u0131r.Tarihi evde \u015fa\u015f\u0131rtan manzara! Me\u011fer as\u0131rlard\u0131r oradaym\u0131\u015fHakkari'den ac\u0131 haber: 3 askerimiz \u015fehit olduYang\u0131nda ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren k\u00fc\u00e7\u00fck Bakican son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131
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