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GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 17:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “S-400’leri alamazlar bir yerlere yerleştiremez” dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “S-400’leri alamazlar bir yerlere yerleştiremez” dediler. Nisan 2020’de son noktayı koyuyoruz.Şimdi hedef ortak üretimi Rusya ile birlikte yapmak. Bunu yapacağaız.

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Kadınların defnettiği meçhul asker 15 Temmuz’da anıldıKadınların defnettiği meçhul asker 15 Temmuz’da anıldı
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