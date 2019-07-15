Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan: \u201cS-400\u2019leri alamazlar bir yerlere yerle\u015ftiremez\u201d dediler. Nisan 2020\u2019de son noktay\u0131 koyuyoruz.\u015eimdi hedef ortak \u00fcretimi Rusya ile birlikte yapmak. Bunu yapaca\u011fa\u0131z.PARTNERHem kaliteli foto\u011fraf \u00e7ekiyor, hem fiyat\u0131 mest ediyorKad\u0131nlar\u0131n defnetti\u011fi me\u00e7hul asker 15 Temmuz\u2019da an\u0131ld\u0131AnadoluJet u\u00e7a\u011f\u0131na 15 Temmuz logosu
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