DHA - Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: S-400 Uzun Menzilli B\u00f6lge Hava ve F\u00fcze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyat\u0131 devam ediyor. Bu kapsamda 10'uncu u\u00e7ak M\u00fcrted Hava Meydan\u0131\u2019na indi.PARTNERG\u00fczelli\u011fiyle b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor! Me\u011fer \u00f6yle s\u0131rlar\u0131 varm\u0131\u015f ki...Son dakika! S-400'leri ta\u015f\u0131yan bir u\u00e7ak daha M\u00fcrted'e indiSancaktepe 'de halk otob\u00fcs\u00fc servis minib\u00fcs\u00fcne \u00e7arp\u0131p d\u00fckkana girdi: 1 \u00f6l\u00fc, 2 yaral\u0131 (1)
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