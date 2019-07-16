DHA: İstinaf Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında eski Yarbay Turgay Ödemiş'in de aralarında olduğu 99 kişinin mahkumiyet kararı ile 1 asteğmen ve 43 erin beraat kararını onadı.

