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GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

  DHA: İstinaf Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında eski Yarbay Turgay Ödemiş'in de aralarında olduğu 99 kişinin mahkumiyet kararı ile 1 asteğmen ve 43 erin beraat kararını onadı.   

DHA: İstinaf Mahkemesi, darbe girişimi gecesi 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında eski Yarbay Turgay Ödemiş'in de aralarında olduğu 99 kişinin mahkumiyet kararı ile 1 asteğmen ve 43 erin beraat kararını onadı.

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