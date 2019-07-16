MSB: Irak'\u0131n kuzeyinde Hakurk b\u00f6lgesinde ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile 153 may\u0131n ve EYP imha edildi. 177 ma\u011fara ve s\u0131\u011f\u0131nak da i\u00e7indeki malzemelerle birlikte kullan\u0131lamaz hale getirildi.PARTNERYak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncudan deniz \u015fov! Kimse g\u00f6z\u00fcn\u00fc alamad\u0131PKK patlay\u0131c\u0131s\u0131yla \u00f6len Ayaz ve Nupelda karde\u015fler, topra\u011fa verildiSivas'ta tarihi eserlerin \u00e7evresindeki binalara cephe d\u00fczenlemesi
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