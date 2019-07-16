\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Diyarbak\u0131r Kulp il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava destekli operasyonda 3 ter\u00f6rist silahlar\u0131 ile birlikte etkisiz hale getirildi.PARTNEROnlar d\u00fcnyan\u0131n en pahal\u0131 laptoplar\u0131!Ka\u00e7\u0131r\u0131lan ikinci kaptan\u0131n a\u011fabeyi konu\u015ftuZehirlenen Irakl\u0131 4 karde\u015f, hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum