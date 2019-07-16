\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Diyarbak\u0131r Kulp il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava destekli operasyonda 3 ter\u00f6rist silahlar\u0131 ile birlikte etkisiz hale getirildi.PARTNERYak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncudan deniz \u015fov! Kimse g\u00f6z\u00fcn\u00fc alamad\u0131G\u00dcNCELLEME - Bodrum'da orman yang\u0131n\u0131Ka\u00e7\u0131r\u0131lan ikinci kaptan\u0131n a\u011fabeyi konu\u015ftu
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