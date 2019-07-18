MSB: Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131 ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil b\u00f6lgesine d\u00fczenlenen hava harek\u00e2t\u0131yla PKK b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne ait silah mevzii, bar\u0131nak ve s\u0131\u011f\u0131nak olarak kullan\u0131lan hedefler vuruldu.PARTNERAilelerin g\u00f6zdesi olacak! Hem sedan hem MPV \u00f6zelliklerini ta\u015f\u0131yan SUVEre\u011fli\u2019de dere ta\u015ft\u0131; ev ve i\u015f yerleri su alt\u0131ndaYabanc\u0131 \u00f6\u011frenciler yaz okulu kapsam\u0131nda T\u00fcrk\u00e7e \u00f6\u011freniyorlar
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