Van'\u0131n \u00d6zalp il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 S\u00fcr\u00fcyolu Mahallesi yolunda ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menleri ta\u015f\u0131yan minib\u00fcs\u00fcn takla atarak yuvarlanmas\u0131 sonucu meydana gelen kazada \u00e7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131 var.PARTNERG\u00f6ren \u015foke oldu! Herkesin i\u00e7inde \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak soyunup...Van G\u00f6l\u00fc'ne su alt\u0131 zenginlikleri i\u00e7in dal\u0131yorlarYa\u015fland\u0131rma program\u0131n\u0131n arkas\u0131ndaki b\u00fcy\u00fck tehlike
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