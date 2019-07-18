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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 12:45 | Son Güncelleme

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı var. 

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Sürüyolu Mahallesi yolunda kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün takla atarak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda ölü ve yaralı var.

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