Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc B\u00fcy\u00fckel\u00e7i \u0130brahim Kal\u0131n bug\u00fcn ABD Ulusal G\u00fcvenlik Dan\u0131\u015fman\u0131 John Bolton ile ikili ili\u015fkilerin ve b\u00f6lgesel geli\u015fmelerin de\u011ferlendirildi\u011fi bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.PARTNEROnu bu denli \u00e7ekici k\u0131lan...Savunma Sanayii Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Demir: \u201cAnla\u015fmalarda hi\u00e7bir \u015feklide yeri olmayan ve onlara tamamen muhalif bir karar\u201dTunceli'de Ayaz ve Nupelda karde\u015fler ile Engin'in aileleri i\u00e7in yard\u0131m kampanyas\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum