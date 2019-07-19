1 K\u0130\u015e\u0130N\u0130N CESED\u0130 BULUNDU\nD\u00fczce\u2019nin Ak\u00e7akoca il\u00e7esinde ya\u015fanan selde kaybolan 7 ki\u015fiden birinin cesedi denizde g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Helikopter ile denizdeki cesedin al\u0131nmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131l\u0131yor.PARTNER Instagramda yeni d\u00f6nem! Be\u011feniler art\u0131k...Van'daki g\u00f6\u00e7men facias\u0131nda s\u00fcr\u00fcc\u00fc topra\u011fa verildi, yaral\u0131lar\u0131n tedavisi s\u00fcr\u00fcyor (3)Vali Karalo\u011flu: "\u015eehzade Korkut Cami restorasyonu bilimin \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda yap\u0131l\u0131yor"
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