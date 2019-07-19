Bitlis' in B\u00f6l\u00fckyaz\u0131 k\u00f6y\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda askeri araca PKK' l\u0131 ter\u00f6ristlerce roketli sad\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi\nSald\u0131r\u0131da 1 binba\u015f\u0131 \u015fehit oldu, 1 g\u00fcvenlik korucusu ile ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc yaraland\u0131.PARTNERG\u00f6zlerinize inanamayacaks\u0131n\u0131z!\u00dcnl\u00fclerin sevgililerine ald\u0131\u011f\u0131 en ilgin\u00e7 hediyelerEsmahan\u0131m\u2019da yaralar sar\u0131l\u0131yor3 dakikada 1 kilo kay\u0131s\u0131 yedi
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