DHA: \u0130stanbul Yavuz Sultan Selim K\u00f6\u00f6pr\u00fcs\u00fc\u2019nde yolcu otob\u00fcs\u00fc kaza yapt\u0131. Kazada yaral\u0131lar oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. K\u00f6pr\u00fcden canl\u0131 yay\u0131nday\u0131z.PARTNERG\u00fczelli\u011fiyle b\u00fcy\u00fcl\u00fcyor! Onlardan da tam not ald\u0131G\u00dcNCELLEME 2 - Adana'daki d\u00fc\u011f\u00fcnde \u00e7\u0131kan silahl\u0131 kavgada yaralanan 2 \u00e7ocuktan biri \u00f6ld\u00fcSamsun'a \u015fehit ate\u015fi d\u00fc\u015ft\u00fc! Y\u00fcrek yakan anlar
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