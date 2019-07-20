DHA: Irak K\u00fcrt B\u00f6lgesel Y\u00f6netimi G\u00fcvenlik Ajans\u0131, Erbil'de T\u00fcrk diplomat\u0131 \u015fehit eden ter\u00f6ristlerden birisinin daha yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNER\u0130\u015fte \u00fcnl\u00fclerin \u00fcns\u00fcz Slav ikizleriVan'daki g\u00f6\u00e7men facias\u0131nda yaralanan \u00e7ocuklar anne ve babalar\u0131n\u0131 soruyor\/geni\u015f haber\/ \u00dcsk\u00fcdar'da yatta yang\u0131n : 12 ki\u015fi kurtar\u0131ld\u0131
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