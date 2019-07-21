\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: A\u011fr\u0131' n\u0131n Do\u011fubayaz\u0131t il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131'nca bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava destekli operasyonda 2 ter\u00f6rist silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirilmi\u015ftir..T\u00fcm okulu sard\u0131! Mantolama g\u00f6revi g\u00f6r\u00fcyorA\u011fr\u0131'da PKK operasyonu! 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildiAfyonkarahisar'da yolcu otob\u00fcs devrildi: 7 yaral\u0131
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