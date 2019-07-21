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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 08:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Ağrı' nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir..

İçişleri Bakanlığı: Ağrı' nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir..

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