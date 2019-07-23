Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk: Emekli Sand\u0131\u011f\u0131 (Memur) emeklilerinin maa\u015f farklar\u0131 25 Temmuz'da \u00f6denecek. 2.3 milyon emekliye 500 milyona yak\u0131n maa\u015f fark\u0131 \u00f6denecek.PARTNERMerve \u00d6zbey'den evlilik a\u00e7\u0131klamas\u0131Atmaca yavrular\u0131 i\u00e7in tarlay\u0131 bi\u00e7mediBiriktirdi\u011fi har\u00e7l\u0131\u011f\u0131yla sokak kedilerine et al\u0131yor
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