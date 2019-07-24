\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Bitlis-Merkez ilc\u0327e k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirilen hava destekli operasyonda, 4 ter\u00f6rist silahlar\u0131 ile birlikte etkisiz hale getirildi.40 y\u0131l metroda \u015fark\u0131 s\u00f6yleyip 56 ya\u015f\u0131nda \u00fcnl\u00fc oldu!\u0130ddianamede ortaya \u00e7\u0131kt\u0131: '\u0130stanbul Bo\u011faz\u0131'ndaki kazayla...'Ek foto\u011fraflar \/\/ \u00dcsk\u00fcdar'da metrob\u00fcs kazas\u0131
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