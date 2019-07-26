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GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:38 | Son Güncelleme

MSB: Pençe Harekâtı’nda, tanksavar silahı, keskin nişancı silahları, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, termal dürbün, telsiz, mühimmat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

MSB: Pençe Harekâtı’nda, tanksavar silahı, keskin nişancı silahları, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, termal dürbün, telsiz, mühimmat ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

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