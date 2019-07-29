\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Siirt-Eruh k\u0131rsal\u0131nda, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131nca 5 g\u00fcnd\u00fcr devam eden operasyonda, 2 ter\u00f6rist \u00f6l\u00fc olarak ele ge\u00e7irildi.Oras\u0131 art\u0131k huzur arayanlar\u0131n durak noktas\u0131 oldu18 i\u015f\u00e7inin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc maden oca\u011f\u0131 kaderine terk edildi\u00a0Filistinli sanat\u00e7\u0131lardan Gazze\u2019deki ac\u0131lar\u0131 anlatan sergi
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