AYM: Bu bildirinin Anayasa'n\u0131n 26. maddesinde yer alan ifade \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn korumas\u0131ndan yararlanmas\u0131 gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki yorumlar\u0131 Anayasa Mahkemesinin bildiride yer alan d\u00fc\u015f\u00fcnceleri payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 veya destekledi\u011fi anlam\u0131na gelmez.Ailesi taraf\u0131ndan 'cad\u0131' diye soka\u011fa at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131! \u0130\u015fte son haliAYM'den fla\u015f a\u00e7\u0131klamaKuyuya d\u00fc\u015fen e\u015fek, i\u015f makinesiyle kurtar\u0131ld\u0131
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