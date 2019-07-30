AYM: Bu bildirinin Anayasa'n\u0131n 26. maddesinde yer alan ifade \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn korumas\u0131ndan yararlanmas\u0131 gerekti\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki yorumlar\u0131 Anayasa Mahkemesinin bildiride yer alan d\u00fc\u015f\u00fcnceleri payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 veya destekledi\u011fi anlam\u0131na gelmez.Bir mahalle ayakland\u0131! Ellerine sopay\u0131 al\u0131p s\u0131rayla n\u00f6bet tutuyorlarAYM'den fla\u015f a\u00e7\u0131klamaKuyuya d\u00fc\u015fen e\u015fek, i\u015f makinesiyle kurtar\u0131ld\u0131
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