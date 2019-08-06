11. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Biz tribünlerden seyreden değil hadiselerin içinde yer alan, onları yöneten, yönlendiren aktörler olmalıyız. Türkiye, sadece kendi geleceği için değil, bölgesinin barış ve huzuru için de inisiyatif almalıdır. Son dönemde Suriye’de yaşadıklarımız bize sahada olmayanın, masada olamayacağı gerçeğini göstermiştir. Gerektiğinde diyalogla, gerektiğinde yumuşak güçle, gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla, gerektiğinde fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız" dedi.

