\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, Hakkari'nin Y\u00fcksekova il\u00e7esi Cilo Da\u011f\u0131'nda yap\u0131lan operasyonda 2 ter\u00f6ristin etkisiz hale getirildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNERReynmen'in eski sevgilisi bak\u0131n kim \u00e7\u0131kt\u0131! \u0130lk kez konu\u015ftu\u0130mamo\u011flu'ndan Kanada B\u00fcy\u00fckel\u00e7isine "Kaz Da\u011flar\u0131" telefonuEymen'in ailesine taziye ziyareti; 'Ac\u0131m\u0131z ve \u00f6fkemiz b\u00fcy\u00fck'
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