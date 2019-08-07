Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: Irak'\u0131n kuzeyindeki Hakurk b\u00f6lgesinde ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131nda ter\u00f6ristlerle \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fma sonucu 4 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi.PARTNERTam 70 tane \u00e7\u0131kt\u0131! Bu kad\u0131n i\u011fne yumurtluyorMilli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile M. \u0130hsan Arslan Vakf\u0131 aras\u0131nda i\u015f birli\u011fi protokol\u00fc imzaland\u0131T\u0130KA\u2019dan Uganda\u2019da HIV\/A\u0130DS vir\u00fcsleri ile m\u00fccadeleye destek
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