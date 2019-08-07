Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: Irak'\u0131n kuzeyindeki Hakurk b\u00f6lgesinde ba\u015far\u0131yla devam eden Pen\u00e7e Harek\u00e2t\u0131nda ter\u00f6ristlerle \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fma sonucu 4 PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi. Do\u011fayla i\u00e7 i\u00e7e zaman ge\u00e7irmek isteyenler buras\u0131 tam size g\u00f6re Tarihi kilisenin duvarlar\u0131na sprey boya ile yaz\u0131Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile M. \u0130hsan Arslan Vakf\u0131 aras\u0131nda i\u015f birli\u011fi protokol\u00fc imzaland\u0131
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