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GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:58 | Son Güncelleme

DHA: TBMM'DEKİ 4 parti grubu (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti) FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ortak çağrıda bulundu: "Meclisimizde bulunan 4 parti grubunun evrensel değerler temelinde FETÖ'ye karşı ortak tavrının başta ABD olmak üzere tüm dost ve ortaklarımız tarafından dikkate alınmasını bekliyor; Fethullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz."

DHA: TBMM'DEKİ 4 parti grubu (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti) FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ortak çağrıda bulundu: "Meclisimizde bulunan 4 parti grubunun evrensel değerler temelinde FETÖ'ye karşı ortak tavrının başta ABD olmak üzere tüm dost ve ortaklarımız tarafından dikkate alınmasını bekliyor; Fethullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz."

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