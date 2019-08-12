DHA: \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: Erzincan-Kemah il\u00e7esi k\u0131rsal\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen operasyonda, 1 ter\u00f6rist, silahlar\u0131yla birlikte etkisiz hale getirilmi\u015ftir.Anadolu\u2019nun 5 bin y\u0131ll\u0131k ilk \u015fehir yap\u0131lanmas\u0131 ortaya \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131Tatil beldesi tamamen doldu! Ak\u0131n ettiler, ad\u0131m atacak yer kalmad\u0131Kaplumba\u011falar\u0131 alevlerin aras\u0131ndan itfaiye kurtard\u0131
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