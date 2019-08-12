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GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

DHA: İçişleri Bakanlığı: Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

DHA: İçişleri Bakanlığı: Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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