K\u00fctahya Valisi \u00d6mer Toraman, Tav\u015fanl\u0131'daki orman yang\u0131n\u0131n\u0131n kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Vali Toraman, so\u011futma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fini belirtti.Mezarl\u0131k ziyareti yapanlar\u0131 paraya bo\u011fduPolis memuru, 1 y\u0131l sonra \u015fehit say\u0131ld\u0131\u00c7e\u015fme'de zab\u0131tadan g\u0131da maddesi sat\u0131lan i\u015f yerlerinde denetleme
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