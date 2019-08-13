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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Tavşanlı'daki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Toraman, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

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