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GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır. 

Milli Savunma Bakanlığı: Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır.

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