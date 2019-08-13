Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: \u015eanl\u0131urfa\u2019ya gelen ABD\u2019li 6 ki\u015filik heyet ile altyap\u0131 kurulum \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flanm\u0131\u015f; kritik fonksiyonlar\u0131n tesisi sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131r.Termometreler \u00e7\u0131ld\u0131rd\u0131! \u00c7\u00f6l s\u0131caklar\u0131 vurdu, sokaklar bo\u015f kald\u0131Bodrum'da feci kaza! \u00dcnl\u00fc oyuncunun o\u011flu g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131K\u0131zg\u0131n bo\u011fa yan\u0131na kimseyi yakla\u015ft\u0131rmad\u0131
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