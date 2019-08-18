\u0130zmir Urla'daki orman yang\u0131n\u0131, Yukar\u0131 Orhanl\u0131 K\u00f6y\u00fc'ne s\u0131\u00e7rad\u0131. K\u00f6y tedbir ama\u00e7l\u0131 bo\u015falt\u0131ld\u0131.PARTNERSap\u0131k milyarderin hapishane planlar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!Diyadin\u2019de 40 ki\u015finin kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ta\u015fl\u0131 sopal\u0131 kavgan\u0131n ard\u0131ndan bar\u0131\u015f sa\u011fland\u0131Mu\u011fla Valisi Civelek'in ac\u0131l\u0131 g\u00fcn\u00fc\u00a0
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