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GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 20:46 | Son Güncelleme

İzmir Urla'daki orman yangını, Yukarı Orhanlı Köyü'ne sıçradı.

İzmir Urla'daki orman yangını, Yukarı Orhanlı Köyü'ne sıçradı. Köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

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