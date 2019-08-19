K\u00fclt\u00fcr Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Prof. Dr. A. Haluk Dursun, Malazgirt zaferiyle ilgili incelemelerde bulunmak \u00fczere gitti\u011fi Ahlat' tan Van' \u0131n Erci\u015f il\u00e7esine ge\u00e7erken otomobiliyle kaza yapt\u0131.Dursun' un kazada a\u011f\u0131r yaraland\u0131\u011f\u0131 bildirildi..PARTNERBu d\u00fcr\u00fcm et yemeyenlere \u00f6zel! \u0130\u00e7inde \u00f6yle bir protein kayna\u011f\u0131 var ki... Yemeye doyamayacaks\u0131n\u0131z!\u00c7at\u0131da mahsur kalan k\u00f6pe\u011fi itfaiye kurtard\u0131Bozk\u0131rda karpuz hasad\u0131
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