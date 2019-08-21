Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u0130brahim Kal\u0131n, \u0130dlib'teki geli\u015fmelere il\u015fkin bilgi vererek, '' Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n, Rusya lideri Putin ile telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi olacak'' dedi. Bu iPhone'un fiyat\u0131 dudak u\u00e7uklatt\u0131! Onun i\u00e7in \u00f6zel tasarland\u0131Bakan Soylu: 7 ki\u015finin \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc kaza ile ilgili firari s\u00fcr\u00fcc\u00fc i\u00e7in yakalama emri varAVM'de kablolar yand\u0131 dumanlar binay\u0131 sard\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum