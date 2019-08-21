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GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 19:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'teki gelişmelere ilşkin bilgi vererek, '' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi olacak'' dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'teki gelişmelere ilşkin bilgi vererek, '' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya lideri Putin ile telefon görüşmesi olacak'' dedi.

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