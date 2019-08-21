DHA: \u015e\u0131rnak Valili\u011fi, Silopi\u2019de \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada 2 askerin daha \u015fehit oldu\u011funu, 1 askerin de yaraland\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \u015eehit say\u0131s\u0131 3\u2019e y\u00fckselirken, b\u00f6lgedeki operasyonlar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc kaydedildi.PARTNER27 kiloluk fark \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdiAksaray\u2019\u0131n camisiz minaresi \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yorDuran kalbi yeniden \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan gencin yak\u0131nlar\u0131, m\u00fcdahaleyi endi\u015feyle izledi\u00a0
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