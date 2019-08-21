DHA: Şırnak Valiliği, Silopi’de çıkan çatışmada 2 askerin daha şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı. Şehit sayısı 3’e yükselirken, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.



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