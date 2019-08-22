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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 20:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucunda;  3'ü erkek,  1'i kadın  olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. 

İçişleri Bakanlığı: Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucunda; 3'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

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