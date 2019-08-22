\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: \u015e\u0131rnak \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n ikna \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonucunda; 3'\u00fc erkek, 1'i kad\u0131n olmak \u00fczere toplam 4 ter\u00f6rist Habur S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131'nda g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerine teslim oldu. 3,5 y\u0131ld\u0131r kapal\u0131yd\u0131! Ak\u0131n ak\u0131n g\u00f6rmeye gidiyorlarDereler ta\u015ft\u0131! K\u00f6pr\u00fclerde \u00e7\u00f6kme meydana geldiValilikten \u00f6nemli meteorolojik uyar\u0131
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