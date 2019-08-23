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GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 10:41 | Son Güncelleme

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli  34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 21'i gözaltına alındı.

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