Ankara'da FET\u00d6 soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda Hava Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131 personeli 34 ki\u015fi hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi. \u015e\u00fcphelilerden 21'i g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\u00c7ocuklar\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fc \u00f6n\u00fcnde demir \u00e7ubukla bay\u0131ltana kadar d\u00f6vd\u00fcHava Kuvvetlerinde FET\u00d6 operasyonu: G\u00f6zalt\u0131lar varSanat\u00e7\u0131lar Ulusal Alternatif Turizm K\u00fclt\u00fcr Sanat \u00c7al\u0131\u015ftay\u0131\u2019nda bulu\u015ftu
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